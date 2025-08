Juan Cuadrado, ex esterno dell'Inter che nella prossima stagione giocherà al Pisa, ha parlato di questa nuova avventura ai microfoni di Sky Sport

Juan Cuadrado, ex esterno dell'Inter che nella prossima stagione giocherà al Pisa, ha parlato di questa nuova avventura ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per questa grande sfida, sono molto emozionato di continuare la mia carriera in quella che è praticamente la mia seconda casa. Mi sono convinto appena ho parlato con la società e con l’allenatore.