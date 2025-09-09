Cuadrado: “Potevo andare in Spagna, ma ho scelto l’Italia. Inter-Juve? Sono le più forti”

Intervistato da Sky Sport, l'esterno del Pisa Juan Cuadrado ha parlato della scelta di rimanere in Serie A:“Ci sono tanti giocatori in rosa che ci possono dare una mano” ha detto il colombiano ai microfoni di Sky Sport. “Caracciolo e Albiol per esempio. La sfida con l’Udinese? Stiamo lavorando bene, l’atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo essere più concreti sotto porta come nel primo tempo con la Roma. Voglio la salvezza con il Pisa e il Mondiale con la Colombia. Sicuramente è difficile ma lavoriamo per questo”.

L’esterno ha vissuto diversi anni in Italia e ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Inter, Atalanta e Juventus. Avevo la possibilità di giocare in Spagna, era il mio sogno. Ma la mia famiglia voleva venire in Italia. Quando ho parlato col mister (Gilardino, ndr) mi ha detto che c’era la possibilità di giocare di più, che serviva un giocatore con la mia esperienza. Ho sentito l’energia giusta, i dirigenti del Pisa mi volevano. Inter- Juve? Sono le più forti, ci sarà una battaglia vera. L’Inter è reduce da una finale di Champions, la Juve viene da un rinnovamento ma è pur sempre la Juventus”.