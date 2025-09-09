FC Inter 1908
Cuadrado: “Potevo andare in Spagna, ma ho scelto l’Italia. Inter-Juve? Sono le più forti”

Cuadrado: “Potevo andare in Spagna, ma ho scelto l’Italia. Inter-Juve? Sono le più forti” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport, l'esterno del Pisa Juan Cuadrado ha parlato della scelta di rimanere in Serie A
Intervistato da Sky Sport, l'esterno del Pisa Juan Cuadrado ha parlato della scelta di rimanere in Serie A:“Ci sono tanti giocatori in rosa che ci possono dare una mano” ha detto il colombiano ai microfoni di Sky Sport. “Caracciolo e Albiol per esempio. La sfida con l’Udinese? Stiamo lavorando bene, l’atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo essere più concreti sotto porta come nel primo tempo con la Roma. Voglio la salvezza con il Pisa e il Mondiale con la Colombia. Sicuramente è difficile ma lavoriamo per questo”.

Cuadrado: “Potevo andare in Spagna, ma ho scelto l’Italia. Inter-Juve? Sono le più forti”- immagine 2
BERGAMO, ITALY - MARCH 01: Juan Cuadrado of Atalanta BC looks on during the Serie A match between Atalanta BC and Venezia FC at Gewiss Stadium on March 01, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’esterno ha vissuto diversi anni in Italia e ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Inter, Atalanta e Juventus. Avevo la possibilità di giocare in Spagna, era il mio sogno. Ma la mia famiglia voleva venire in Italia. Quando ho parlato col mister (Gilardino, ndr) mi ha detto che c’era la possibilità di giocare di più, che serviva un giocatore con la mia esperienza. Ho sentito l’energia giusta, i dirigenti del Pisa mi volevano. Inter- Juve? Sono le più forti, ci sarà una battaglia vera. L’Inter è reduce da una finale di Champions, la Juve viene da un rinnovamento ma è pur sempre la Juventus”.

