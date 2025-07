E questo, secondo me, manca alle altre grandi: penso all’Inter , alla Juventus e al Milan. Il successo del Napoli nasce da lontano, non è stato un exploit improvviso. Il progetto è cominciato con Sarri: quella squadra giocava un calcio meraviglioso, con interpreti di alto livello. Già allora si vedeva una visione chiara. Negli ultimi tre anni si è raggiunta la maturità del successo e credo che De Laurentiis voglia consolidare questa leadership, inserendo stabilmente il Napoli tra le grandi storiche della Serie A, accanto a Juventus, Milan e Inter.

Ho l’impressione che queste tre squadre non abbiano le idee chiare. Non è un caso che ci siano spesso cambi di allenatore: quando si cambia guida tecnica, significa che gli obiettivi non sono stati raggiunti. Ma è anche sintomo di qualcosa di più strutturale che non funziona. L’allenatore è sempre il primo a pagare, ma spesso gli errori non sono suoi".