Marco Macca Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 02:02)

Oggi, parte la Serie A 2025-26. Si torna a parlare finalmente di campo. E, come ogni vigilia che si rispetti, è tempo anche di griglia. A Libero, Italo Cucci vede l'Inter in quarta posizione, ma a rischio:

Per Libero parte in pole position il Napoli. — "Per me la Juventus, e so di sorprendervi. Ma è la storia della vecchia signora a suggerirmelo: diventa pericolosa quando è piena di dubbi e questa, causa gestioni precedenti, ne ha,. Ho fiducia in Tudor".

Napoli dietro la Juve? — "No, Milan. La scelta di Allegri è ottima e sottolinea la bravura degli allenatori italiani, in Europa ce ne sono 10-12 che seminano bene e con varie tattiche di gioco. Maresca, ad esempio".

Inter quarta? — "Sì, ma con la possibilità di essere assalita da una squadra come il Como, che sta facendo le cose seriamente e che ha gli sghei".

(Fonte: Libero)