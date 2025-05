Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini , giornalista, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter : "E' molto importante come finisce la partita. Credo che nel caso di un successo, Inzaghi rimarrebbe, viceversa sarebbe più facile che parta.

Magari poi è il contrario. Per me il ciclo di questo gruppo finisce a Monaco ma il ciclo Inzaghi potrebbe continuare ed è utile anche per l'Inter che continui, perché Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro. Ma tutto dipende da Marotta e Inzaghi".