Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Cuoghi ha fatto alcune considerazioni sulla prossima lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Cuoghi: “Lotta scudetto? Dietro il Napoli tutte sono delle incognite. Alcune…”
news
Cuoghi: “Lotta scudetto? Dietro il Napoli tutte sono delle incognite. Alcune…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Cuoghi ha fatto alcune considerazioni sulla prossima lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Come vede la corsa Scudetto?
—
“Mi sa che quest’anno ad eccezione del Napoli di Conte tutte le altre squadre hanno dei punti interrogativi. Alcune squadre hanno cambiato allenatore e filosofia, altre non sono intervenute sul mercato e credo che ci saranno tante sorprese a inizio stagione. Questo sarà un grande vantaggio per il Napoli. Tudor non so quanto sia stato confermato con convinzione e volontà, ha però fatto cose buone e bisognerà vedere come partirà. L’inizio sarà fondamentale per tante squadre, è basilare iniziare in maniera importante. L’Atalanta può crearsi dei problemi se non parte bene, sono tante le squadre che hanno punti interrogativi e la Juve è una di queste, anzi forse ne ha troppi”.
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA