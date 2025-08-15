Come vede la corsa Scudetto?

“Mi sa che quest’anno ad eccezione del Napoli di Conte tutte le altre squadre hanno dei punti interrogativi. Alcune squadre hanno cambiato allenatore e filosofia, altre non sono intervenute sul mercato e credo che ci saranno tante sorprese a inizio stagione. Questo sarà un grande vantaggio per il Napoli. Tudor non so quanto sia stato confermato con convinzione e volontà, ha però fatto cose buone e bisognerà vedere come partirà. L’inizio sarà fondamentale per tante squadre, è basilare iniziare in maniera importante. L’Atalanta può crearsi dei problemi se non parte bene, sono tante le squadre che hanno punti interrogativi e la Juve è una di queste, anzi forse ne ha troppi”.