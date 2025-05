L'uomo che unisce tutto questo è Simone Inzaghi... — "Da giocatore ammiravo il fratello maggiore, "Pippo", un grande centravanti ossessionato dal gol. Simone era anche un attaccante, ma più un giocatore di squadra. E come allenatore è molto più bravo. Simone è un'eccezione anche perché i più grandi sono quasi sempre ex centrocampisti: Guardiola, Deschamps, Luis Enrique, Ancelotti, Arteta… Perché? I centrocampisti devono mettere da parte il loro ego per aiutare la difesa e l'attacco. Dopotutto, Simone somiglia di più a loro".

Ti aspettavi queste prestazioni da Yann Sommer? — "Straordinario. Con lui, Bastoni, Acerbi, c'è un'anima in questa squadra. Non è necessariamente la migliore, ma ha uno spirito guerriero. Calhanoglu, che giocatore… Barella, è uno dei migliori, eppure lavora per la squadra. E quando vedi Lautaro Martinez o Marcus Thuram in attacco, l'impegno che mettono... Devi correre per loro! I ragazzi si sacrificano. Mi sono quasi venuti i brividi".

Molto significativo, poi, il modo in cui Marcus Thuram, isolato e decentrato, si stacca per offrire il gol del pareggio ad Acerbi... — "Questa azione non avrebbe mai potuto portare a un gol. Ma lui non si arrende. Questo è lavoro italiano. Se non c'è un legame profondo tra i giocatori, non è possibile. Non riuscivano più a fare quattro passaggi, erano sull'orlo del collasso, il loro possesso di palla era ridotto...Il Barcellona ti logora, corri dietro alla palla e finisci per crollare. In questo contesto la vittoria dell'Inter è un'impresa nel vero senso della parola, impensabile".

Gli italiani riusciranno a replicare la gara fatta col Barça? — "Ovviamente. La pressione sarà quella di una finale di Champions League e non si svolgerà al Parco dei Principi. Gestire le emozioni è qualcosa di molto specifico. L'Inter ha perso di misura contro il Manchester City nel 2023 (1-0) e la squadra è rimasta praticamente invariata: sette giocatori attuali erano titolari nel 2023. Qualcosa di profondo unisce i giocatori dell'Inter. Aggiungerei che durante tutto l'anno in Serie A l'Inter gioca partite contro Juventus, Roma, Lazio, Milan ovviamente, dove la pressione è simile a quella della Champions League. In Francia, per il PSG potresti averla solamente col Marsiglia".

Abbiamo la sensazione che il PSG stia affrontando una battaglia mentale sconosciuta in questa stagione... — "L'Inter sarà la prova mentale per eccellenza, sì, possiamo dirlo così. Finora il PSG è stato un piacere, si sono adattati a tutto. Ma contro l'Arsenal abbiamo assistito a un calo nella gestione delle emozioni. Senza un grande Donnarumma in porta, la partita sarebbe potuta finire. Alla fine, sono ottimista per l'Inter".

(lejdd.fr)