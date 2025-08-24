FC Inter 1908
Damiani: "L'Inter resta la più forte, Diouf ottimo acquisto. Di lui mi dicono…"

Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca 

Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Occhi in casa Inter: cosa serve sul mercato?

“Mi sembra la squadra più forte. Rimane la più competitiva”.

Diouf nuovo acquisto nerazzurro. È pronto da subito?

“Mio figlio me ne parla molto bene. È un ragazzo interessante con qualità atletiche e tecniche. Ci vorrà tempo per inserirsi. Ma è un ottimo acquisto”.

