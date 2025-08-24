Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Damiani: “L’Inter resta la più forte, Diouf ottimo acquisto. Di lui mi dicono…”
Occhi in casa Inter: cosa serve sul mercato?—
“Mi sembra la squadra più forte. Rimane la più competitiva”.
Diouf nuovo acquisto nerazzurro. È pronto da subito?—
“Mio figlio me ne parla molto bene. È un ragazzo interessante con qualità atletiche e tecniche. Ci vorrà tempo per inserirsi. Ma è un ottimo acquisto”.
(Fonte: TMW)
