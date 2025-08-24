Damiani: “L’Inter resta la più forte, Diouf ottimo acquisto. Di lui mi dicono…”

Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Diouf nuovo acquisto nerazzurro. È pronto da subito?

“Mio figlio me ne parla molto bene. È un ragazzo interessante con qualità atletiche e tecniche. Ci vorrà tempo per inserirsi. Ma è un ottimo acquisto”.