Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Oscar Damiani, ex calciatore, ha parlato così verso la sfida di domenica tra Inter e Juventus: "L'Inter è favorita, è in possesso di una squadra già collaudata e con dei campioni come Barella, Lautaro, Bastoni già affermati. Per me sono in pole position per vincere il campionato, poi c'è la Juve che ha fatto degli investimenti importanti e con alle spalle una forte dirigenza.