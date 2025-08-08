Damiani: “Il Napoli resta la favorita per lo scudetto. E’ un mercato in cui…”

FC Inter 1908
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha fatto alcune considerazioni sul mercato di agosto, verso l'inizio del prossimo campionato
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha fatto alcune considerazioni sul mercato di agosto, verso l'inizio del prossimo campionato:

Mercato: come vede questo agosto?

—  

"E' un mercato dove non ci sono grandi disponibilità e quindi paghi degli stipendi che alla lunga comunque segnano il negativo sui bilanci. Ma chiariamo una cosa: sono un ex calciatore e sono contento che i calciatori guadagnano”.

Tante aspettative sul Napoli...

—  

“Mi aspetto che vinca il campionato. Stimo molto la società e De Laurentiis oltreché Conte. Rimane la favorita per lo Scudetto”.

(Fonte: TMW)

