Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati in campionato:

La giornata di campionato, finché si è giocato, ha visto l’Inter perdere contro il Bologna. E ora il Napoli è a pari punti…

“Il campionato è interessante, bello. Emozionante fino alla fine. Il fatto che ci sia questa insicurezza è positivo per il calcio italiano, non il più bello al mondo ma c’è un pathos che altri non hanno”.