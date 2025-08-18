Intervistato da Sky Sport, il tecnico dello Spezia racconta Pio Esposito

Gianni Pampinella Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 03:02)

Luca D'Angelo conosce molto bene Francesco Pio Esposito. Il tecnico ha avuto la possibilità di allenare il giovane attaccante dell'Inter allo Spezia. La prima impressione quando lo ha visto allenarsi?

"Che fosse forte non ci voleva Luca D'Angelo per vederlo (ride, ndr). Era molto forte e con un grande talento che alimenta con il lavoro. Ecco, una delle qualità migliori che ha come persona questo ragazzo è l'essere un gran lavoratore. Cerca sempre la perfezione attraverso l'allenamento. A volte io e i miei collaboratori eravamo molto più stanchi di lui", racconta il tecnico a Sky Sport.

Vi chiedeva di restare ad allenarsi quando gli altri compagni avevano già finito ed erano già sotto la doccia in spogliatoio? — “Certamente. Ci chiedeva di restare e di arrivare prima. Ha questa convinzione, giustissima, che tramite il lavoro possa ottenere i miglioramenti che desidera vedere. Ci domandava proprio di lavorare sempre di più”.

E fuori dal campo, che ragazzo è Francesco Pio Esposito? — “Giovanissimo, serio e professionale. Sa stare in gruppo e questo è fondamentale: si fa ben volere e si mette anche a servizio della squadra. In poche parole, si spende per gli altri. Io l'ho conosciuto a diciotto anni, appena uscito dalla Primavera, e posso dire che raramente ho visto un simile atteggiamento”.

Che sia un tifoso interista non lo ha mai nascosto. Pio è nella squadra giusta, quindi? — “Sì, giustissima (ride ancora, ndr), ma giusta davvero dal mio punto di vista. Ho un motivo in più per tifare e soffrire per lui. E poi ti trova un allenatore che lo conosce fin da ragazzino perché Chivu lo ha allenato nelle giovanili nerazzurre”.

Esposito può fare la differenza all'Inter? — “Non so se possa fare la differenza, ma so che ci può stare e non sfigurare. Farà la differenza in qualsiasi categoria, ma lui farà la sua parte alla grande”.

Dopo la notizia della permanenza all'Inter vi siete sentiti? — “Molto spesso, ma non per consigli che giustamente ora riceve da un allenatore che lo conosce fin da bambino. Parliamo di tante cose, io gli faccio le classiche domande da ‘tifoso dell'Inter’. Mi ha chiamato anche per il mio compleanno. A volte qualche giocatore è in chiamata con lui e mi urla: ‘Mister ti saluta Pio!’. Qualche giorno fa è venuto a vedere un nostro allenamento, nonostante il caldo torrido è rimasto lì a guardarci per tutto il tempo”.

(Sky Sport)