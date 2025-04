Matteo Darmian ha commentato con delusione la sconfitta a San Siro contro la Roma di Ranieri: "Cosa è successo? Dispiace perché abbiamo perso tre partite e perché siamo arrivati a giocarci tanto in questo momento della stagione. Non dobbiamo mollare: nonostante le sconfitte, ci giochiamo ancora tanto. Sappiamo quanto sarà difficile, ma dobbiamo rimanere uniti come squadra e guardare avanti".

"Dispiace perché sono tre sconfitte pesanti. La prossima partita sarà affascinante e difficile, faremo di tutto per fare bene. Recuperare? Tante volte si preparano da sole queste partite. Dobbiamo recuperare a livello fisico e mentale. Andremo a Barcellona per fare una bella prestazione. Servirà vincere e finché siamo in corsa lotteremo per ottenere qualcosa di importante", ha concluso Darmian ai microfoni di Inter TV.