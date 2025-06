L'Inter riesce a conquistare la prima vittoria nel Mondiale per Club contro l'Urawa. Ecco come Matteo Darmian ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "Soffriamo perché produciamo tanto, facciamo grandi sforzi e a volte non riusciamo a concretizzare la mole di occasioni che creiamo. La verità è che non molliamo mai. Nonostante siamo andati sotto anche oggi siamo riusciti a ribaltarla. Sapevamo che era molto importante la vittoria oggi perché venivamo da un pareggio nella prima partita e ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto. È arrivato il gol di Carboni che ci ha portato tre punti importantissimi".

"Condizione? Normale che a fine stagione dopo così tante partite si è stanchi. Ma sappiamo quanto sia importante questa competizione per tutti noi. Per il club e per tutti. Quando scendiamo in campo la stanchezza è l'ultimo dei problemi. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Abbiamo trovato due squadre che si sono chiuse dietro. Avevamo tanto la palla noi, abbiamo cercato di proporre il nostro gioco. Abbiamo creato tanto in queste due partite. Adesso ci concentriamo sulla prossima, che sarà importante per passare il girone. La vittoria di oggi ci può dare ancora più fiducia. Lautaro? Lo conosciamo, è il nostro Capitano. Tante volte si è preso grandi responsabilità, si trascina la squadra sulle spalle. È un giocatore importantissimo per noi. Cerchiamo di metterlo nelle condizioni di fare bene", ha dichiarato Darmian.