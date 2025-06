Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta con il Fluminense e l'eliminazione dal Mondiale per club: "C'è dispiacere, la volontà di tutti era quella di passare il turno. Non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto di tutto per riprenderla. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo prodotto tanto. Siamo stati un po' sfortunati. Loro nelle due occasioni ci hanno punito. Ci prendiamo la nostra sconfitta e le nostre responsabilità. Stacchiamo un attimo e ci prepareremo nel migliore dei modi le prossime partite".

"Non devono esserci alibi. Anche per loro c'era caldo e il campo non era il massimo. Ci prendiamo le nostre responsabilità per questa sconfitta. Messaggio ai tifosi dell'Inter? Vanno ringraziati per tutto quello che hanno fatto. Li ringraziamo. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto", ha concluso il giocatore nerazzurro.