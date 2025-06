"Abbiamo cercato di fare un po' quello che ci aveva chiesto il mister e nel primo tempo prima del gol non abbiamo rischiato granché. Siamo andati sotto su palla inattiva e recuperare non è mai facile. Ce l'abbiamo fatta e poi nella ripresa abbiamo provato a muovere meglio la palla, creando qualche occasione ma senza riuscire a fare gol. Dobbiamo lavorare, già da domani penseremo alla prossima partita.

Chivu ha cercato di farci capire quel che vuole, non sono cose così diverse. Stiamo lavorando ed è normale non essere brillantissimi. Siamo a fine stagione ma sappiamo che possiamo far meglio e ci proveremo dalla prossima. Ci siamo messi a zona da fermo, sicuramente c'è da lavorare. Sappiamo quanto sono state importanti anche per noi le palle inattive. Dobbiamo stare attenti al di là di marcare a uomo o a zona. Ci sarà modo di lavorarci".