Al termine di Inter-Urawa, Matteo Darmian ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Dovevamo muovere più velocemente la palla, non era facile perché loro erano tutti dietro la linea della palla. Fortunatamente siamo riusciti a recuperare uno svantaggio che era immeritato per quello che si è visto. L'Inter deve cercare di essere sempre protagonista in tutte le competizioni in cui partecipa, sapevamo che dopo la prima partita era fondamentale portare i tre punti".