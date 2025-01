Roberto D'Aversa , tecnico dell'Empoli, ha parlato così dopo il pareggio di oggi contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Era un campo non facile, il Venezia ha messo spesso in difficoltà le avversarie, i miei hanno fatto una grandissima prestazione dopo il gol concesso, altre squadre avrebbero mollato.

Avremmo meritato due punti in più c'è rammarico, ma abbiamo uno Stankovic straordinario. E' un po' pericoloso fare i complimenti a ragazzi così, soprattutto Sebastiano (ride, n.d.r.). Scherzo, ma è il momento di prendersi le responsabilità come hanno fatto oggi. Mi dispiace abbia segnato solo Sebastiano, su Lorenzo è stato bravissimo Stankovic, che sta facendo cose straordinarie in questo momento. Non devono sentirsi appagati".