Per trovare la quadra, spiega Sky, servirebbe la formula giusta e che la società nerazzurra fosse davvero convinta della cessione, ma il calciatore è ritenuto comunque una pedina importante all'interno della rosa nerazzurra. I due club parlano attraverso agenti e intermediari. Ma per mandare Davide via servirebbe un altro centrocampista di valore e a gennaio non è facile. "Sicuramente un'operazione di difficile concretizzazione ma l'idea della Roma di riportarlo nella capitale c'è".