De Biasi: “Il Toro sfrutti il momento Inter. E Asllani può fare la differenza”
Intervistato da La Stampa, Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Torino di lunedì
Contro l’Inter è una chance?—
«Sì perché il Toro può partire libero di testa, provi a sfruttare il momento. Anche quello di un allenatore, Chivu, che deve dimostrare di saper guidare una macchina diversa».
Sta nascendo un Torino albanese, con due giocatori nella squadra titolare: perché vanno di moda adesso?—
«L’Albania è cresciuta, ora tanti profili partono dai settori giovanili italiani».
Come Asllani, nato nelle giovanili dell’Empoli...—
«Lo conosco bene, qualche volta ci sentiamo. È il classico play basso che porta palla e costruisce, ha sia il passaggio lungo che corto: può fare la differenza».
(Fonte: La Stampa)
