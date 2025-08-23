FC Inter 1908
De Biasi: "Il Toro sfrutti il momento Inter. E Asllani può fare la differenza"

De Biasi: “Il Toro sfrutti il momento Inter. E Asllani può fare la differenza”

Marco Macca Redattore 

Intervistato da La Stampa, Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Torino di lunedì:

Contro l’Inter è una chance?

—  

«Sì perché il Toro può partire libero di testa, provi a sfruttare il momento. Anche quello di un allenatore, Chivu, che deve dimostrare di saper guidare una macchina diversa».

Sta nascendo un Torino albanese, con due giocatori nella squadra titolare: perché vanno di moda adesso?

—  

«L’Albania è cresciuta, ora tanti profili partono dai settori giovanili italiani».

Come Asllani, nato nelle giovanili dell’Empoli...

—  

«Lo conosco bene, qualche volta ci sentiamo. È il classico play basso che porta palla e costruisce, ha sia il passaggio lungo che corto: può fare la differenza».

(Fonte: La Stampa)

