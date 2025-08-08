Intervistato da DAZN, Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato così del modo di allenare di Antonio Conte: "Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c'è un'altra filosofia.
Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. L'allenatore sta amalgamando i suoi schemi con la squadra. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti può prendere più tempo per capire le cose. Nessuna fretta...".
