De Bruyne: “Conte molto diretto, ha un’altra filosofia. Ma non ho nessuna fretta”

Intervistato da DAZN, Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato così del modo di allenare di Antonio Conte
Marco Astori
Intervistato da DAZN, Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato così del modo di allenare di Antonio Conte: "Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c'è un'altra filosofia.

LONDON, ENGLAND - MAY 25: Kevin De Bruyne of Manchester City arrives at the stadium prior to the Premier League match between Fulham FC and Manchester City FC at Craven Cottage on May 25, 2025 in London, England. (Photo by Alex Broadway/Getty Images)

Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. L'allenatore sta amalgamando i suoi schemi con la squadra. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti può prendere più tempo per capire le cose. Nessuna fretta...".

