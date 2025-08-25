FC Inter 1908
De Bruyne: “Inter ha valore e continuità, affrontati in finale di Champions. Milan pericoloso”

Il fantasista del Napoli, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del duello per la Serie A e delle squadre più attrezzate
Il fantasista del Napoli Kevin De Bruyne, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del duello per la Serie A e delle squadre più attrezzate:

DIMARO, ITALY - JULY 19: Kevin De Bruyne speaks at a press conference of Napoli on July 19, 2025 in Dimaro, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

«L’Inter ha più continuità delle altre, ed ha valore. Li ho affrontati in finale di Champions. Ma penso che in Italia ci siano diverse squadre in grado di competere ad alti livelli, anche il Milan può essere pericoloso, nonostante la falsa partenza: hanno il vantaggio di concentrarsi solo sul campionato».

