Il fantasista del Napoli Kevin De Bruyne, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del duello per la Serie A e delle squadre più attrezzate:

«L’Inter ha più continuità delle altre, ed ha valore. Li ho affrontati in finale di Champions. Ma penso che in Italia ci siano diverse squadre in grado di competere ad alti livelli, anche il Milan può essere pericoloso, nonostante la falsa partenza: hanno il vantaggio di concentrarsi solo sul campionato».