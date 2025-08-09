Intervistato da DAZN, Kevin de Bruyne ha raccontato le sue sensazioni sull'arrivo a Napoli e le ambizioni della squadra di Conte:
De Bruyne: “Il Napoli sta costruendo una buona rosa, vogliamo andare avanti anche in Europa”
"Napoli? Ho deciso un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l’ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettato di venire in Italia. Adoravo essere in Premier e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista".
"I tifosi? L’affetto è molto bello. Sono esaltati dal vedermi giocare. Io sono qui da poco, sto lavorando duro, voglio conoscere la squadra, capirne la struttura di gioco. Non ho ancora fatto niente ma per fortuna ci alleniamo bene per provare a dare alla squadra annate positive. Speriamo di far bene".
"Tutti i grandi club europei vogliono andare avanti in Europa. Per noi sarà un po’ diverso, l’anno scorso non eravamo in Europa. Bisogna equilibrare gli impegni, ma il club sta costruendo una buona rosa e abbiamo due giocatori per ogni ruolo e questo ci aiuterà a tenere alta l’intensità per tutta la stagione".
(Fonte: DAZN)
