"Napoli? Ho deciso un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l’ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettato di venire in Italia. Adoravo essere in Premier e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista".