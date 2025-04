"Non ho ricevuto offerte per tutto l'anno, hanno semplicemente preso una decisione", ha dichiarato dopo la partita vinta ieri dai Citizens in casa dell'Everton. "Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni". De Bruyne ha detto di non aver ancora preso alcuna decisione sul suo futuro, concentrandosi sulla corsa per assicurarsi un posto tra le prime cinque e prolungare la corsa del City in Champions League per la 15/a stagione consecutiva. Per lui si parla di un trasferimento in Usa nella Major League Soccer, ma potrebbe rimanere in Premier League o unirsi a un grande club europeo. "Sento di avere ancora molto da dare. Ovviamente so di non avere più 25 anni, ma posso ancora fare il mio lavoro - ha aggunto De Bruyne -. Devo considerare tutta la situazione, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia".