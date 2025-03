De Canio: “Tudor somiglia a Conte, sono coinvolgenti. Motta? Aver tolto…”

«Che risate e che scintille tra quei due! Ad Antonio lasciavo durante la settimana la gestione dei movimenti dei vari reparti, in particolare per la sua esperienza spesso si concentrava sui centrocampisti e così doveva allenare direttamente Tudor. Erano due caratteri forti e Igor aveva spesso da ridire sui modi e sugli ordini di Conte, ma sempre con rispetto dei ruoli e con educazione. Allora Antonio ci andava ancora più duro negli allenamenti. Era una sfida continua. Seppur buoni amici, nelle sedute e nelle partitelle non si risparmiavano affatto per prevalere l’uno sull’altro».

Visto da fuori, cosa non ha funzionato nella Juve di Motta?

«Le grandi rivoluzioni in casa Juve non hanno mai pagato. La Juventus è una società che ha una sua storia e una sua identità, difficile cambiarla. Bisogna vincere. In più in ogni grande squadra ci devono essere i leader di riferimento nello spogliatoio. Aver tolto giocatori importanti come Danilo, Szczesny e Rabiot per ringiovanire così tanto è stato un errore. Idem lasciare tutto in mano all’allenatore e alle sue idee di gioco si è rivelato un azzardo che non ha pagato. Adesso, con Tudor, mi aspetto una scossa positiva».