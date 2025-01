Paganini su Frattesi: “Ecco come finirà. La strategia dell’Inter è chiara”

"Il valore aggiunto del Napoli è Conte, lo si sapeva dall'inizio. Se non parla più ADL, un motivo ci sarà. Io credo che però all'Inter c'è un aspetto sì, che è che all'Inter mancano i gol di Lautaro, se comincia a segnare lui diventa ancora più forte. Dall'altra parte l'Inter ha un caso inaspettato. La situazione Frattesi non va sottovalutata. Lui che chiede un confronto con i dirigenti, per me la situazione non è semplice"

"Kvaratskhelia? Guadagna 1,8 mln, arriva il PSG che gliene dà 10, la differenza è fondamentale. E' chiaro che il Napoli non voleva ripetere un secondo caso Osimhen, non credo arriveranno i 100 mln offerti in estate ma 80 mln o magari 70 con Skriniar. E se porti uno dentro come questo che guadagna tanto, anche qui la situazione da gestire non sarà semplice. Bisogna valutare l'effetto a catena. Magari è meglio se arriva un Danilo, che anche da questo punto di vista non rovina gli equilibri".