Atalanta, De Ketelaere: “Arbitro arrogante, nessuno darebbe quel rigore”

Così Charles De Ketelaere sul rigore concesso dall'arbitro turco Umut Meler al Bruges contro l'Atalanta in Champions

"Sono stato lontano ma ho visto che l'arbitro era molto arrogante. Non parlava e dava gialli a tutti. Appena ho visto l'immagine del rigore ho pensato che se chiedi a cento persone nessuno direbbe che è rigore. Hien era davanti. Nessuno darebbe quel rigore. Fa male perdere così, all'ultimo. Non è giusto".

Così Charles De Ketelaere sul rigore concesso dall'arbitro turco Umut Meler al Bruges contro l'Atalanta per un leggero contatto in area in pieno recupero.