Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso di un'intervista concessa a Sette (inserto del Corriere della Sera) ha lanciato la sua proposta per migliorare la situazione del calcio italiano: "Il sistema è malato in tutta Europa, per curare i tanti debiti sono necessarie riforme rivoluzionarie e rapide. Si giocano sempre più partite, che necessitano di sempre più giocatori, che portano a sempre maggiori spese.

Io auspico invece una Serie A che dimagrisca a 16 squadre, come nel 1986, e che eciti che i calciatori stessi, patrimonio della società, si usurino bruciando il loro valore. Un torneo a 16 quadre eviterebbe anche quei match con poche migliaia di spettatori in tv che indeboliscono la credibilità commerciale del nostro calcio. Molti sostengono che così incasseremmo di meno, ma non è vero, perchè aumenterebbe il valore delle altre partite. E poi è maturo il tempo perché Giorgia Meloni tolga il tetto pubblicitario alla Rai per finanziare con gli introiti della pubblicità tutta la Serie A che andrebbe in chiaro, dividendo il campionato tra Rai e Mediaset. Gli italiani sarebbero felicissimi di poter vedere tutte le partite gratuitamente e lo share andrebbe alle stelle".