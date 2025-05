Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la conquista del quarto scudetto: "Adesso mi sento molto leggero: dire 4 è un bel numero, non è facile. E speriamo che sia l'inizio di una continuità che stiamo portando dal nord al sud. Non era facile vincerne 2 in 3 anni, ma quando ho conosciuto Conte alle Maldive mi ha subito colpito la sua mentalità: e lo scorso novembre ho cercato subito di portarlo a Napoli, lui professionalmente mi ha risposto che sarebbe venuto a giugno per fare qualcosa di importante. Ce l'ha fatta, chapeau.

Farlo rimanere? Mai dire mai: gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto: se uno vuole mettersi a disposizione come ha fatto lui in modo straordinario, welcome, siamo pronti tutti a seguirlo come un grande condottiero. Mi farebbe piacere se lui si cimentasse con la Champions, è veramente importante da quando l'hanno modificata.