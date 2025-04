Il presidente ha poi parlato dello stadio: "Il sindaco Manfredi? Fa molto bene il suo mestiere, se io dovessi abbandonare il Maradona gli creerei un problema non da poco. Ce la sta mettendo tutta per le verifiche necessarie. L'assessore Cosenza è il suo mentore e sta indagando, ma ci sono problematiche che non riguardano solo il terzo anello. Dobbiamo capire se la struttura del 1959, rivisitata con la sovrastruttura del 1990, regge ad ulteriori lavori. Ci sono le possibilità per fare 100 salottini e 70mila posti per essere competitivi con le squadre del Nord? Ci sono possibilità di creare visibilità straordinaria della partita? Il campo di Calcio è decentrato rispetto alla conca dello stadio, se dovessi ricentrarlo dovrei smantellare il cemento armato della tribuna autorità distruggendo gli spogliatoi. La pista d'atletica negli stadi dove vuoi partecipare alla partita e dove vuoi il tifoso 12° e 15° giocatore in campo non deve esserci. Già ora abbiamo un tifo straordinario. Le curve dal secondo anello si mangiano degli spicchi di posti e rimangono a 25 metri dalla porta, di problemi ce ne sono tanti. Mi sono messo a disposizione, l'assessore Cosenza mi ha promesso 'Caro Aurelio entro il 30 aprile ti consegno una relazione su cosa si può fare e non si può fare'. A me rimanere dove ha giocato il nostro grande Maradona non farebbe che piacere".