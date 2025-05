"Complimenti al Napoli. Per noi è stato un anno un po' così, ci siamo concentrati su altro... Vediamo se ne sarà valsa la pena, ma comunque è stata una bella annata", ha dichiarato Fabio De Luigi , noto tifoso dell' Inter , in occasione del concorso ippico di Piazza di Siena.

Quel 'qualcos'altro' è naturalmente la finale di Champions League in programma il 31 maggio contro il Psg. Come per tutti i tifosi nerazzurri anche per l'attore la scaramanzia è d'obbligo: "Non so di cosa stia parlando…", ha concluso ironizzando l'attore.