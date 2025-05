"Lo avevamo detto, la Champions rappresenta ben altro rispetto al Campionato e alla Coppa Italia. In Champions non ha mai deluso e i giocatori hanno motivazioni più forti. Il problema è: conviene arrivare sempre fino in fondo in tutte le manifestazioni, rischiando di non vincere nulla, o concentrarsi su una sola? All'Inter non c'è stato questo accordo e solo i giocatori l'hanno stabilita questa cosa. Ma si vede come abbiano una motivazione più forte in Champions. Questa squadra ha le potenzialità per vincere. La causa di questo momento no in campionato non era il fisico ma la testa, soprattutto di Inzaghi. Conte è più drastico, prende delle decisioni sugli obiettivi e crea un collante pazzesco. Inzaghi ha parlato di lottare su tutti i fronti ma forse qualcosa è scattato nella testa dei calciatori".