"Si sta muovendo innanzitutto. Mi fa piacere ricredermi, non ho un pregiudizio, mi sembra che Tare si stia scatenando per costruire qualcosa d'importante. Reijnders è andato via, se arriverà l'offerta monstre su Leao tra gli 80-100 mln anche lui andrà via. Ora vedremo su Theo Hernandez e Maignan, già se partono tutti loro hai distrutto un certo Milan. Vedremo dei cambiamenti molto forti e quanto sarà in palla l'allenatore, i cui ultimi risultati non sono stati ottimi. Allegri è già chiamato a un'ultima chance. Questo anno Allegri non lo può sbagliare. Allegri è accolto dal Milan con la stessa prospettiva di Conte al Napoli, riportare il Milan a certi livelli. Non può bastare una Coppa Italia, come visto alla Juve. Il Milan ha vinto la Supercoppa lo scorso anno e sono andati via tutti. Deve presentarsi con qualcosa in più. Allegri è chiamato a cambiare e a cambiarsi".