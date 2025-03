Che giudizio bisogna dare su Spalletti?

“Lo reputo il miglior allenatore che abbiamo in Italia in questo momento. Quello che si vede in nazionale è quello che si vede in Serie A, spesso si vedono degli errori banali a livello individuale in fase difensiva. Spalletti vuole riconquistare alto il pallone e tenere alta la difesa, ma la concentrazione e l’attenzione per rimanere alti può svanire con dei blackout che devono far riflettere”.