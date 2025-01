Serata di grandi emozioni per Giacomo De Pieri, che ha esordito nell'Inter nella serata di Champions contro il Monaco: "Emozioni infinite e indescrivibili. Un sogno fin da bambino. Vedere lo stadio dal campo fa un certo effetto. Se mi sarei immaginato di entrare un giorno al posto di Lautaro? Me lo avesse chiesto 5-6 anni fa avrei detto di no, con il lavoro e sacrificio fatti nel settore giovanile è sempre stato un obiettivo".