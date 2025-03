Al termine di Atalanta-Inter, Marten De Roon ha commentato la vittoria ai microfoni della Domenica Sportiva. Queste le dichiarazioni del giocatore olandese: "È un peccato enorme. Ci abbiamo creduto, ma l'Inter è stata più forte e più concreta. Lo scudetto purtroppo adesso è più lontano, agguantare l'Inter adesso sarà molto difficile. Secondo me sono la squadra più forte, si difendono bene, abbiamo creato poco, con loro facciamo sempre fatica a creare".

"Sono una squadra fisica che si difende bene e in ripartenza sono molto pericolosi. Abbiamo pensato forse troppo a difendere e non farli ripartire. Anche noi stiamo cercando la soluzione per migliorare contro l'Inter. Loro si preparano bene, hanno giocatori di grande qualità, perdiamo contro di loro e nelle palle inattive paghiamo sempre contro l'Inter".