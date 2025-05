De Rossi: “Inter bella da vedere, ha aggiunto qualità. Luis Enrique quello che più mi ha colpito”

"Conoscersi lento, passai l'estate a Roma e c'era lui con tutto il suo staff. Li vedevo come lavoravano, erano attenti a tutto. Parlavano del Barcellona B, mi piacque subito come persona e allenatore e mantenne quello che aveva detto. Lui ha mantenuto questo punto, ci credeva lui e ci ha portato a credere. Se fosse rimasto avrebbe iniziato un percorso interessante".

"Intanto l'evento, io da calciatore non l'ho mai vissuto. Ho avuto una carriera di livello alto, ma non ho mai giocato una finale di Champions. Vedere tante facce amiche, Gigio l'ho visto che era un bambino e ancora m i guarda con lo stesso affetto. Los tesso vale con Marquinhos, Simone... Non tifo per nessuno".