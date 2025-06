L'Inter perde contro il Fluminense e chiude una stagione lunghissima. Una sconfitta che lascia molta amarezza in casa nerazzurra, come spiega Stefan de Vrij a Inter TV: "Non è stata solo sfortuna, ci abbiamo messo del nostro dovevamo fare molto meglio. Certo passando in svantaggio tutto è più difficile. Non abbiamo approcciato bene la partita, loro sono stati più convinti nei duelli. Abbiamo provato, loro si sono abbassati, hanno chiuso gli spazi. Nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni ma non abbiamo fatto gol".