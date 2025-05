Ad Appiano Gentile va in scena il Media Open Day ufficiale della finale di Champions tra Psg-Inter. Intervenuto in mix zone, Stefan de Vrij ha parlato così della gara: "Arrivare in fondo in Champions era uno dei nostri obiettivi, ci siamo riusciti e abbiamo anche l'esperienza di averne giocata una due anni fa. Quest'anno è stato un percorso bello, abbiamo battuto squadre importantissime, ce lo siamo meritati e non vediamo l'ora.È una finale, non servono grandi motivazioni. Ci siamo riposati in questi giorni, fisicamente stiamo benissimo, non vediamo l'ora di scendere in campo. Senso di appartenenza è molto importante, c'è un ambiente bellissimo, una famiglia dove tutti ci troviamo bene e ci aiutiamo, ci divertiamo".