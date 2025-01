Al termine di Sparta Praga-Inter, Stefan de Vrij ha commentato la gara ai microfoni dell'Uefa. Queste le parole del difensore nerazzurro: "Siamo in forma. La partita era molto importante per il nostro cammino in Champions League [perché] vogliamo finire tra le prime otto. Era importante partire bene: il nostro approccio è stato positivo, abbiamo passato tanto la palla e loro si sono chiusi, aspettando i nostri errori".