Stefan de Vrij è il protagonista del numero dedicato alla sfida di San Siro contro il Bologna. "Indossare questa maglia è sempre un grandissimo onore, abbiamo tanta responsabilità, negli ultimi anni abbiamo vinto molti trofei e vogliamo continuare così. Come squadra è importante essere un gruppo unito e puntare agli stessi obiettivi. Personalmente credo che l’allenamento sia importantissimo. Io ho sempre lavorato tanto, credo che sia fondamentale investire su se stessi e cercare di migliorarsi ogni giorno, è quello che mi ha portato fino a qui. Il calcio mi ha regalato tantissime emozioni, tanti trofei e mi ha insegnato come reagire ai momenti di difficoltà".

Chi ti ha fatto appassionare al calcio?

«Mio padre mi ha trasmesso questa passione. Giocare a calcio per me significa rappresentare tanti tifosi e i nostri sono incredibili, ci danno sempre una mano. Andare in campo per loro è un orgoglio».