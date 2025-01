Niente di deciso per Davide Frattesi . La volontà del centrocampista di cambiare aria resiste, ma in casa Inter non sono ancora arrivate offerte ufficiali. La richiesta rimane alta, la Roma sta cercando la formula giusta per convincere Marotta.

"La priorità resta l’arrivo di Davide Frattesi, in rotta con l’Inter per mancanza di minutaggio. Se dovesse partire dalla panchina anche oggi a San Siro contro il Bologna - con Calhanoglu e Mkhitaryan infortunati - la situazione potrebbe arrivare al punto di rottura. L’Inter chiede tra i 40 e i 45 milioni per il centrocampista (623’ e 3 gol in campionato) e ha rifiutato di inserire Cristante come parziale contropartita. Simone Inzaghi, semmai, aprirebbe a Lorenzo Pellegrini, che è cercato anche dal Napoli. Il capitano giallorosso andrà in scadenza di contratto a giugno 2026, per cui una decisione sul suo futuro va presa ora. Con De Rossi aveva giocato 4 partite su 4 (3 da titolare per 290 minuti), con Juric 7 partite su 8 (6 da titolare per 528’) mentre con Ranieri è sceso a 5 partite su 8 (solo 3 da titolare per 262’). Non è un punto fermo, insomma", scrive il Corriere della Sera.