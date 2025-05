"Non so che Lazio aspettarmi contro l’Inter, con loro ancora in lotta per lo Scudetto. I nerazzurri sono i più forti del nostro campionato, su questo non ci piove. Sabato ho visto una Juve ai minimi termini, i rimpianti grossi sono per la Lazio. I punti persi, specialmente col Parma, pesano come un macigno. La Lazio deve andare a San Siro giocandosi tutto, senza troppi pensieri. È una partita proibitiva, ma la Lazio non ha niente da perdere".