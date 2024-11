Intervistato da Tuttosport, Delio Rossi, ex allenatore tra le altre della Lazio, ha parlato della lotta scudetto e di quella per l'Europa

Intervistato da Tuttosport, Delio Rossi, ex allenatore tra le altre della Lazio, ha parlato della lotta scudetto e di quella per le qualificazioni europee in campionato. Ecco le sue parole: