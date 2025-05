A soli dieci giorni dalla finale di Champions League tra Psg-Inter, Ousmane Dembélé ne ha parlato ai media francesi. "Speriamo farcela. Un club francese che raggiunge la finale di Champions League è raro. Speriamo che tutti ci sostengano, ma soprattutto i tifosi del PSG. Il Pallone d'Oro? Come ho detto ci sono cose molto più importanti quando sei un giocatore del PSG che pensare a un titolo individuale. Prima di pensare a me stesso, penso alla squadra e al club".

Dembélé e la preparazione della partita

"Non cambiamo le nostre abitudini, che si tratti di una finale o di una partita di campionato. La prepareremo come al solito, cercando di essere concentrati. E prima dovremo vincere la finale di Coppa di Francia. Una finale di Champions League è magnifica. Personalmente, è la mia prima volta, voglio assaporare questo momento, lo prenderò con il sorriso e la concentrazione. Sappiamo anche cosa significa per il PSG, che non l'ha mai vinta. Tutto il club ha fame di questa vittoria, faremo di tutto per vincerla".