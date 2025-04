Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Merih Demiral ha parlato della sua esperienza in Italia. Inoltre il difensore ha svelato di essere stato vicino all'Inter. "L’esperienza al Sassuolo per me è stata incredibile, mi sento ancora spesso con membri dello staff. Nei primi giorni è stato difficile comunicare perché non parlavo italiano, ma ho trovato grandi giocatori come Matri, Peluso e Magnanelli che mi sono stati accanto e mi hanno aiutato. Sassuolo è stata una città importantissima per me e il mio percorso di crescita".