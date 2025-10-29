Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della sfida di San Siro contro l’Inter

Alessandro Cosattini Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 20:24)

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della sfida di San Siro contro l’Inter:

"La linea della Fiorentina su Pioli rimane la stessa? La posizione è quella, non abbiamo assolutamente cambiato idea, il presidente e tutti quanti noi lavoriamo tutti i giorni assieme, dobbiamo fare meglio e prendere spunto dal Rapid e dagli ultimi 20 col Bologna. Più serenità e più rabbia in campo, speriamo cambi sempre di più e più in fretta possibile.

La rosa è importante, Ndour sta crescendo e ha caratteristiche che potrebbero servire, dietro qualcuno può riposare, Ranieri ha avuto anche una frattura al naso e domenica c’è il Lecce. Mister e rosa vanno avanti di pari passo, il mister vede i ragazzi tutta settimana, ci aspettiamo la prestazione.

Atmosfera attorno alla squadra? Siamo compatti, giusto ci siano critiche e tifosi arrabbiati, lo siamo anche noi all'interno, cerchiamo di isolarci e lavorare per preparare la gara che arriva. L'unico modo è fare come a Vienna e a Bologna, con rabbia e intensità. I tifosi comunque non hanno mai smesso di tifare”.