"Ci sono alcune partite in cui il metodo deve andare a farsi benedire. I giocatori determinanti li tieni dentro anche 10 minuti in più. Come Lautaro e Calhanoglu a Parma. E stasera Simone l'ha fatto, primo cambio Mkhitaryan solo perché ammonito. Anche 10 minuti in più per i giocatori determinanti possono essere decisivi, non muoiono i giocatori per 10 minuti. Alcuni giocatori se non prendono i cazzottoni io non li tolgo".