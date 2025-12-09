"Salah? La storia con il Liverpool è finita, mi pare evidente. Difficile ricomporre dopo parole così pesanti. E' stato un giocatore straordinario, degno rappresentante di un Liverpool fantastico, ma a livello umano, da quello che percepisco e da quello che mi arriva da alcune persone di Liverpool, non ha mai instaurato una relazione anche al di fuori dal campo con i compagni. Solo Alisson ha speso belle parole per lui. Non sono contento che tutti gli vogliano bene umanamente. C'è stato un atto egoistico enorme, non so se perché Salah forse pensava di aver raggiunto un ruolo di leader, ma si dimentica che anche il Liverpool gli ha dato tanto. E' un rapporto finito: Salah ha iniziato male questa stagione, non sembrava più il giocatore devastante visto fino all'anno scorso".