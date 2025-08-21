“Faccio il paragone col passato, allora anni fa Hubner che segnava tanti gol in Serie B valeva 50 milioni di euro? È tutto drogato e fuori mercato, il prezzo è quello e si fa di necessità virtù”.

Chi può essere la principale candidata a far bene?

“È difficile fare delle previsioni oltre al Napoli, a prescindere dall’infortunio di Lukaku che condizionerà. Il Milan mi sembra una squadra che possa dare fastidio insieme all’Inter, le altre sono tutte scommesse che andranno giudicate a fino mercato e quando poi carbureranno. In casa Roma bisognerà vedere come si calerà Gasperini nell’ambiente che non è l’Atalanta. Si può riproporre quanto successo a Nevio Scala, che fece fatica a trovare un ambiente come Parma. Senza dubbio qualche difficoltà si può trovare, lavorare a Bergamo non è come lavorare a Roma. È normale che ci siano cose da plasmare e adattare, prima le partite te le risolvevano i fuoriclasse ora devi trovare la quadratura del cerchio da subito”.